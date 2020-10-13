Украина сможет получить вакцину от коронавируса COVID-19 во второй половине 2021 года. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал врач-иммунолог Андрей Волянский.

«Все вакцины, даже те, которые уже применяются в России и Китае, находятся пока еще на стадии испытаний. Они испытываются, но уже применяются. Для Украины хорошо, что мы не получим их ближайшее время, потому что мы будем хотя бы знать о каких-то первых результатах этих масштабных испытаний», - отметил иммунолог.

На вопрос, когда ждать вакцину в Украине, врач ответил: «То, что мы слышали от представителя ВОЗ в Украине, это вторая половина 2021 года. Украина стала в очередь, это так называемая программа COVAX (программа ВОЗ по распределению вакцин от коронавируса – Ред.)».

Волянский не исключил вариантов, когда вакцина будет получена раньше, однако, по его словам, «здесь все зависит от геополитической ситуации».

Также врач отметил, что разделяет мнение людей, которые готовы вакцинироваться российским препаратом, если он докажет свою эффективность.

«Если будет показана эффективность (российской вакцины. – Ред.), мы должны убрать из этих расчетов политику. Если говорить о вакцинах, в Украине всегда применялись российские препараты, лишь в 2014 году они потеряли свою регистрацию. Россия – это крупнейшая вакцинопроизводящая страна», - заявил он.