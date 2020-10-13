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Служба безопасности Украины проводит обыски в сети автозаправочных станций «БРСМ-Нафта». Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

«Действительно проходят обыски на основании постановлений суда», - подтвердили в пресс-службе.

Подробности следственных действий в спецслужбе обещают обнародовать позже.

В то же время на уточняющий вопрос в СБУ отметили, что обыски не связаны с публикацией Бигуса относительно финансирования «БРСМ-Нафта» деятельности политического проекта «Партия Шария».

Как сообщалось, журналисты-расследователи из программы «Наши деньги с Денисом Бигусом» сообщили, что сеть автозаправочных станций «БРСМ-Нафта» финансирует деятельность политического проекта «Партия Шария», лидером которого является пророссийский блогер Анатолий Шарий.

 

 
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