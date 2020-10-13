Объем гривневых депозитов в украинских банках за сентябрь увеличился по сравнению с августом на 3,4% – до 745,6 миллиарда гривен, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 3,8%, до 17,6 миллиарда гривен, сообщает УНИАН со ссылкой на данные Национального банка Украины.

С начала года объем гривневых депозитов увеличился на 16,3%, валютных – на 21,8%.

В то же время остатки по гривневым кредитам сократились на 0,6% за сентябрь и на 0,7% с начала года - до 609,1 миллиарда гривен.

Остатки по валютным кредитам сократились на 7,5% за сентябрь и выросли на 3,9% с начала года - до 13,1 миллиарда гривен.