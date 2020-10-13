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В Харьковском городском совете решили, что не будут досрочно отправлять школьников на каникулы. Об этом заявила директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает УНИАН

По ее словам, рекомендации главы Минобразования Сергея Шкарлета относительно того, чтобы школьники ушли на каникулы с 15 до 30 октября, «пока остаются только рекомендациями». Поэтому до официального решения Кабмина или Министерства образования, харьковские школьники будут учиться в обычном режиме.

По словам Деменко, школьники Харькова «почти не болеют». Сейчас из-за случаев коронавируса в школах на дистанционное обучение отправили 82 класса, это менее 2% всех классов в городе.

Напомним, 12 октября на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение рекомендовать заведениями общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.
ForUm

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