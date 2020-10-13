Сейчас нет никакого макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривню, поэтому нет оснований ожидать доллар по 32-33 гривни уже под Новый год.

Об этом сказал народный депутат от «Слуги народа», председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью ТСН.ua.

«Во-первых, пик выплат мы прошли. Во-вторых, у нас нет ни одного макроэкономического показателя, который бы свидетельствовал о давлении на гривню», - отметил Гетманцев.

По его словам, пока также нет никаких оснований говорить о предстоящих колебаниях курса.

«Печатать мы точно не будем. В этом нас заверил глава НБУ. Никакого основания говорить, что курс будет прыгать, нет. В чем тут есть нюанс? НБУ не таргетирует курс, не таргетирует инфляцию. По его подсчетам, инфляция у нас 4,5% к концу года. Это не катастрофа. И это абсолютно не будет иметь какого-то катастрофического влияния на курс. И НБУ, давайте отдадим ему должное, очень быстро реагирует на волатильность на валютном рынке. Происходят прыжки, они же могут быть по любым причинам... И НБУ компенсирует их валютными интервенциями. Поэтому они с этим очень профессионально справятся», - отметил глава финансового комитета.

Отвечая на вопрос о том, будет ли доллар по 32-33 гривни под Новый год Гетманцев ответил: «Я не буду называть конкретные цифры, но не вижу ни одного основания для этого».