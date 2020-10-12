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Служба безопасности Украины задержала на взятке начальника отдела таможенного оформления одного из таможенных постов «Киев-западный» Гостаможслужбы Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 1500 долларов США от коммерсанта за не создание искусственных препятствий при растаможивании грузов из одной из стран Восточной Азии. Сотрудники СБУ задокументировали получение злоумышленником аванса.

Правоохранители задержали чиновника после получения им второй части неправомерной выгоды в сумме 1,2 тысячи американских долларов.

Проверяется информация о вымогательстве таможенником взяток у других компаний-импортеров.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, отстранения его от занимаемой должности и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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