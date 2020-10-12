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Чешское правительство намерено с этой среды закрыть все школы, а их учащихся перевести на дистанционное обучение в связи с неудовлетворительной эпидемиологической ситуацией.

Как передает Укринформ, об этом сообщает портал Novinky.

Так, министр образования Чехии Роберт Плага предложил закрыть все школы в период с 14 по 23 октября. А далее все равно идут каникулы до воскресенья - 1 ноября.

«При рассмотрении предложения о закрытии школ на 8 рабочих дней преобладало мнение, что если бы были данные о том, что это мероприятие снизит распространение коронавируса, это было бы возможно в течение более короткого времени», - сообщил источник, связанный с правительством.

При этом необходимо подчеркнуть, что детские сады под закрытие не попадают.

Министр финансов Елена Шиллерова также подтвердила закрытие школ как одину из возможных мер. Официально решение должны объявить позднее.

Также сообщается, что некоторые учреждения начального образования могут остаться открытыми для детей медицинских работников.
ForUm

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