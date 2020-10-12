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В Минске состоялся второй «Марш пенсионеров», силовики применили слезоточивый газ и петарды. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

Первый такой марш прошел 5 октября. Сегодня пенсионеры в 15:00 снова собрались на площади Независимости возле Красного костела, а затем двинулись по проспекту.

Скандируя «Это наш город», «Уходи!», «Верим, можем, победим», « Лукашенко в автозак!», «Сам ты крыса!», «Спортсмены молодцы!» и другие лозунги, они двинулись по главному проспекту столицы. Водители приветствовали их сигналами.

Протестующие дошли до площади Якуба Коласа - конечной точки марша. У памятника Коласу участники марша оставили цветы и плакаты.

Станцию метро «Площадь Якуба Коласа» закрыли. Проспект перекрыли, люди не знали, как добраться домой. Участники акции двинулись дальше по проспекту.

Вскоре к участникам марша подъехали силовики на автобусах. Пенсионеры набросились на них с криками «Фашисты!». По данным Tut.by возле университета на проспекте Независимости начались задержания студентов, которые вышли поддержать пенсионеров.

Силовики применили против пенсионеров петарды и слезоточивый газ. К месту происшествия уехала машина скорой помощи.

Как сообщалось, МВД Беларуси предупредило о возможности использования боевого оружия и спецсредств во время массовых протестов.
ForUm

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