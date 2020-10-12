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Министр здравоохранения Максим Степанов поручил обновить рекомендации по лечению коронавируса для семейных врачей. Об этом он сообщил на брифинге 12 октября, передает УНИАН.

По словам Степанова, в украинской медицине есть проблема бездумного назначения антибиотиков при коронавирусном заболевании. Часто при подозрении на COVID-19 врачи выписывают пациентам сразу несколько антибиотиков. Прием антибиотиков могут предписать даже когда у пациента нет симптомов заболевания.

Врачи напоминают, что принимать антибиотики нужно только при бактериальных заболеваниях. Назначать антибиотики при вирусных заболеваниях без серьезных причин не стоит. Такое лекарство не поможет при коронавирусе, но организм приобретет антибиотикорезистентность. Тогда при бактериальном заражении антибиотик не подействует и вылечить заболевание будет очень трудно. 

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко призывал украинцев ни в коем случае не заниматься самолечением при появлении коронавируса. Только врач может предписать прием антибиотиков и других лекарств. Самостоятельное употребление антибиотиков крайне опасно.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 октября в Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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