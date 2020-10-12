В Украине начнут отслеживать случаи повторного заражения коронавирусом. Нововведение прокомментировал заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Александр Мацьков в эфире канала «Украина 24».

«Повторное инфицирование - это единичные случаи. Каждый из таких случаев требует детального анализа, так как нужно подтвердить, что это именно повторный случай. В основном это случается у людей с сопутствующими патологиями, что приводит к снижению уровня сопротивляемости организма. Но, еще раз повторю, что эти случаи пока что единичные», — сказал он.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 октября в Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.