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Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом говорится в письме МОН руководителям учреждений общего среднего, дошкольного и внешкольного образования.

«Министерство образования и науки рекомендует учреждениям общего среднего образования провести осенние каникулы с 15 по 30 октября 2020 года включительно, внеся для этого необходимы изменения в структуру/продолжительность учебного года. Такие дополнительные меры необходимы, чтобы минимизировать непосредственные физические контакты между участниками образовательного процесса в условиях резкого повышения уровня заболеваемости COVID-19, а также увеличения количества случаев инфицирования педагогических работников и соискателей образования», - говорится в сообщении.

В МОН добавили, что учреждения дошкольного образования продолжают работать в обычном режиме.

В МОН напомнили, что при организации работы учреждений дошкольного и внешкольного образования остается требование неукоснительного соблюдения правил гигиены, использования средств индивидуальной защиты и предотвращения массовых скоплений лиц с учетом требований постановления Правительства №641 от 22 июля 2020 года об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер, а также постановления Главного государственного санитарного врача №55 от 22 сентября 2020 года относительно утверждения противоэпидемических мер в учреждениях дошкольного образования.

Напомним, глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал местные власти перевести школы на дистанционную форму обучения на ближайшие две недели. 
ForUm

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