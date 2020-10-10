Глава министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал местные власти перевести школы на дистанционную форму обучения на ближайшие две недели. Об этом он в субботу, 10 октября, написал в своем Telegram-канале.

«Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца - найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей», - написал Сергей Шкарлет.

Он добавил, что знает и понимает, что вопросы организации обучения решают на местах. Но важно, чтобы в такой непростой ситуации центральная и местная власть действовали сообща.

«Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО», - отмечал Сергей Шкарлет.

В. и. о. министра образования отметил, что понимает все вызовы, перед которыми встают руководители учебных заведений, учителя и родители. И что эти вызовы пытается преодолевать весь мир. Он акцентирует внимание на том, что самое главное - не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 5728 человек, зафиксировано 108 летальных случаев, 1920 пациентов выздоровели.