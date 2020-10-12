В Харькове из-за COVID-19 усилят карантинные ограничения, но метро не закроют.

Так сказал во время совещания по вопросам усиления карантинных органичений в городе первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, сообщает Укринформ.

«В связи с увеличением в городе больных COVID-19, карантинные ограничения в транспорте, начиная с метро, ​​будут усилены, но метро, ​​которое перевозит 200 тыс. пассажиров в сутки, мы закрывать не будем и не собираемся. Город как жил, так и должен жить», - сказал Терехов.

Обращаясь к директору КП «Харьковский метрополитен» Вячеславу Стаматину, он предложил разработать новый график движения поездов с сокращенным интервалом, то есть увеличить количество поездов, чтобы люди не ждали и не было скоплений.

«Обеспечивать соблюдение масочного режима в метро, ​​а также наземном электротранспорте и маршрутных автобусах будет полиция. Сегодня же мы обратимся по этому поводу к генералу Сокуренко (начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области - ред.), чтобы полицейские очень жестко контролировали проход в метро - только в масках и с соблюдением дистанции», - отметил Терехов.

По его словам, эти меры более жесткие, чем было раньше, но этого требует безопасность людей.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 октября в Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.