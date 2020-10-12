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Столичная власть направила рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы в школах раньше - с 21 октября. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

«Школы сегодня могут разрабатывать отдельные планы обучения. И заранее планировать расписание каникул. Но. город уже направил рекомендации руководителям учебных заведений о том, чтобы начать осенние каникулы раньше - с 21 октября. Предложил такое решение Департамент образования и науки с учетом рекомендаций Министерства образования для предотвращения распространения вируса. А также - для создания безопасных условий проведения местных выборов. Ведь большинство избирательных участков находятся именно в учебных заведениях. За парты, после каникул, школьники должны вернуться 29 октября», - сообщил Кличко.

Впрочем, он подчеркнул, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации в городе. Мэр не исключил, что, в условиях ее ухудшения, на дистанционное обучение школьников, возможно, придется отправить раньше.

Напомним, глава Министерства образования и науки Украины Сергей Шкарлет призвал местные власти перевести школы на дистанционную форму обучения на ближайшие две недели. 
ForUm

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