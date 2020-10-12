За минувшие сутки коронавирусом заболели 196 киевлян. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в столице увеличилось за минувшие сутки на 196 человек. Шесть случаев - летальных. Всего от коронавируса в Киеве умерли 487 человек. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 27 693. Такое уменьшение числа больных специалисты объясняют «эффектом выходного дня». Потому что в выходные работают меньше лабораторий и меньше людей сдают тесты», - отметил мэр Киева.

Среди заболевших 109 женщин в возрасте от 20 до 84 лет и пять девочек от 11 до 16 лет. А также 68 мужчин в возрасте от 19 до 83 лет и 14 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели также пятеро медиков.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровел за минувшие сутки 91 человек. Всего коронавирус преодолели 9793 жителя Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Оболонском районе - 56, Днепровском - 36, Дарницком районе - 32 случая», - отметил Кличко.

Вместе с тем, по словам городского головы, всю прошлую неделю в Киеве росло число больных и количество госпитализированных. И с сегодняшнего дня столица вновь попала в «оранжевую зону» эпидемиологической опасности.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 октября в Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.