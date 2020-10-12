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За неделю количество пневмоний увеличилось в 5 раз по сравнению с недельной заболеваемостью в июле. Как передает Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Существенно увеличилось количество людей с пневмониями, за прошедшую неделю это 22 400 человек. Для понимания, например, в неделю с 13 по 19 июля всего было пневмоний 4 424, то есть более чем в 5 раз рост «, - сказал Степанов.

В целом, по его словам, сейчас растет не только количество заболевших, но и количество госпитализаций. Так, за минувшие сутки госпитализирован 521 человек. Умерли 43 человека, среди них - 17-летний парень, который имел онкологическое заболевание. За сутки коронавирусная болезнь зафиксирована у 235 детей и у 166 медицинских работников, в целом за все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 16 612 детей и 17 922 медработника.

Напомним, по состоянию на 9:00 12 октября в Украине зафиксировано 4420 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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