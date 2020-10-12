Президент Украины Владимир Зеленский верит в заключение мирного соглашения с Владимиром Путиным, которое вернет оккупированные Россией Донбасс и Крым. Об этом он заявил в интервью BBC.

«Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру».

Он также заверил, что «не цепляется за рейтинги и власть» и готов уйти с должности в случае неудачи», – отметил он.

«Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами», - заявил президент Украины.



