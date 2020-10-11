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ЦИК не рекомендует голосовать на местных выборах с паспортом в приложении Дія.

Об этом секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Гатауллина сообщила в Facebook.

«Рекомендую всем избирателям идти на участок с паспортом в виде книги или ИD-карты», — написала она.

Это аргументируется тем, что предъявить паспорт для получения бюллетеня в приложении Дія можнобудет только при условии наличия в УИК технических устройств, с помощью которых можно проверить такой паспорт.

Но пока таких устройств в УИК нет.

Также среди рекомендаций Гатауллина напоминает, что избирателю для установления личности необходимо будет снять маску.

Кроме того, при проверке паспорта, страницу с местом регистрации члену УИК проверять не нужно, ведь теперь избирательный адрес это не всегда адрес места регистрации.

Отсутствие в паспорте вклеенных в 25/45 лет фото не является основанием для не выдачи бюллетеня.

Напомним, ранее в ЦИК показали, как правильно заполнять бюллетени.
ForUm

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