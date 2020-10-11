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Центральная избирательная комиссия разъяснила порядок заполнения бюллетеней на местных выборах в Украине.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, комиссия разъяснила порядок проставления в бюллетене отметки «плюс» (+) или «галочки» (✓).

Кроме того, определена правильность написания порядкового номера кандидата в депутаты от местной организации политической партии, которую избиратель поддержал.

В ЦИК обнародовали видеоинструкцию с примерами правильного и неправильного заполнения избирательного бюллетеня.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. В этом году они пройдут в условиях пандемии коронавируса.

5 сентября стартовала предвыборная кампания. 24 сентября завершился процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского глав.
ForUm

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