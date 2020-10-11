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Около 40 человек, вооруженных металлическими прутьями, пытались штурмовать французский полицейский участок в пригороде Парижа Шампиньи-сюр-Марн, обстреливая его фейерверками, в субботу, 10 октября.

Об этом сообщает издание Le Parisien.

Сообщается, что сорок неизвестных пытались силой зайти в здание, но им не удалось. Полиция опубликовала видео, на котором видно, как в направлении полицейского участка в Шампиньи-сюр-Марн выпускаются фейерверки.

Во время инцидента никто из полицейских не пострадал. В то же время, как сообщает Le Mond, были повреждены несколько автомобилей и стеклянные двери полицейского отделения.

Никого, кто был причастен к инциденту, не арестовали.

Мотив нападения на этот полицейский участок, третий за два года, неизвестен. Он расположен в жилом районе, известном незаконным оборотом наркотиков.
ForUm

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