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В Минск перед началом акции протеста начались проблемы с доступом в интернет через мобильную связь. Мобильный оператор ограничил пропускную способность сети.

Об этом сообщил мобильный оператор "А1" на странице в Twitter.

По словам оператора, работа интернета была ограничена по требованию уполномоченных государственных органов.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - говорится в сообщении.

Отметим, блокировка мобильного интернета во время акций протеста в Минске это уже обычная практика белорусских властей. В основном проблемы с доступом к сети интернет наблюдаются в местах массового скопления людей.
ForUm

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