Ситуация с распространением коронавируса в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей является критической. Об этом в Facebook сообщил 10 октября представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

По его словам, сотрудники Офиса Омбудсмана Украины продолжают собирать информацию о нарушениях прав человека в ОРДЛО.

«Ситуация на временно территории Луганской и Донецкой областей критическая. Больницы в ОРДЛО переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках ОРДЛО не хватает, ограничительные меры, такие как - социальная дистанция, масочный режим и прочее, не действуют», - утверждает Лисянский.

Он обращает внимание на то, что подконтрольные России боевики, несмотря на пандемию, проводят массовые мероприятия на оккупированных территориях, численность которых может превышать сотню человек.

«Сейчас в ОРДЛО ставят три диагноза: ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам, и истинное количество больных коронавирусом оккупанты умалчивают», - отмечает представитель уполномоченного по правам человека.

Лисянский также отмечает, что боевики не прекращают незаконную выдачу российских «паспортов» жителям оккупированных территорий, тем самым ставя под угрозу здоровье и жизнь гражданских лиц.

По данным российских оккупантов в ОРДЛО подтверждены 6000 случаев COVID-19 с начала пандемии, из них - 298 летальных на оккупированной части Донбасса. По словам местных жителей, в карточки людям записывают любые диагнозы, кроме коронавируса.

Напомним, за все время пандемии в Украине заболели более 256 тыс. человек, из них почти 113 тыс. выздоровели, летальных случаев - 4887. В официальную статистику украинского Минздрава не входят данные с временно аннексированного Крыма и ОРДЛО.

Напомним, школам рекомендуют на две недели перейти на дистанционное обучение.