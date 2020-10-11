Ситуация с распространением коронавируса в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей является критической. Об этом в Facebook сообщил 10 октября представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.
По его словам, сотрудники Офиса Омбудсмана Украины продолжают собирать информацию о нарушениях прав человека в ОРДЛО.
«Ситуация на временно территории Луганской и Донецкой областей критическая. Больницы в ОРДЛО переполнены, средств индивидуальной защиты в аптеках ОРДЛО не хватает, ограничительные меры, такие как - социальная дистанция, масочный режим и прочее, не действуют», - утверждает Лисянский.
Он обращает внимание на то, что подконтрольные России боевики, несмотря на пандемию, проводят массовые мероприятия на оккупированных территориях, численность которых может превышать сотню человек.
«Сейчас в ОРДЛО ставят три диагноза: ОРВИ, пневмония, коронавирус. Людей с первыми двумя диагнозами отправляют по домам, и истинное количество больных коронавирусом оккупанты умалчивают», - отмечает представитель уполномоченного по правам человека.
Лисянский также отмечает, что боевики не прекращают незаконную выдачу российских «паспортов» жителям оккупированных территорий, тем самым ставя под угрозу здоровье и жизнь гражданских лиц.
По данным российских оккупантов в ОРДЛО подтверждены 6000 случаев COVID-19 с начала пандемии, из них - 298 летальных на оккупированной части Донбасса. По словам местных жителей, в карточки людям записывают любые диагнозы, кроме коронавируса.
Напомним, за все время пандемии в Украине заболели более 256 тыс. человек, из них почти 113 тыс. выздоровели, летальных случаев - 4887. В официальную статистику украинского Минздрава не входят данные с временно аннексированного Крыма и ОРДЛО.
Напомним, школам рекомендуют на две недели перейти на дистанционное обучение.
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