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Президент США Дональда Трамп, перенесший коронавирусную инфекцию COVID-19, больше не является заразным и не представляет опасности для окружающих.

Об этом говорится в докладе лечащего врача главы американского государства Шона Конли, опубликованном пресс-службой Белого дома.

«Этим вечером я рад сообщить, что в дополнение к тому, что президент соответствует критериям Центров по контролю и профилактике заболеваний, позволяющим безопасное прекращение изоляции, утренний тест (на наличие COVID-19) показал, что президент больше не представляет опасности для других в плане передачи (вируса)», — отмечается в тексте.

Как утверждается в докладе, «разнообразие высококачественных тестов показывает, что больше нет оснований говорить об активном размножении вируса».

Врач заверил, что будет отслеживать состояние Трампа по мере его возвращения к активному графику.

10 октября, Дональд Трамп провел первый предвыборный митинг с тех пор, как выздоровел после коронавируса.

Напомним, вторые дебаты между Трампом и Байденом отменены.
ForUm

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