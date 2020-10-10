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Комиссия по президентским дебатам США отменила дебаты президента США Дональда Трампа и его соперника от Демократической партии Джо Байдена, намеченные на 15 октября.

Об этом говорится в заявлении на сайте Комиссии.

В ведомстве отметили, что соответствующее решение было принято из-за позиций кампаний двух кандидатов относительно их готовности участвовать в виртуальных дебатах.

«Теперь очевидно, что 15 октября дебатов не будет, и Комиссия по президентским дебатам обратит свое внимание на подготовку к финальным президентским дебатам, запланированным на 22 октября», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «с учетом соображений безопасности здоровья и в соответствии со всеми необходимыми протоколами тестирования, маскировки, социального дистанцирования и другими протоколами дебаты будут проходить в университете Белмонт в Нэшвилле, штат Теннесси».

Напомним, Президент США Дональд Трамп назвал свое заражение коронавирусом «божьим благословением». 
ForUm

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