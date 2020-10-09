Следователи Государственного бюро расследований 7 октября 2020 сообщили о подозрении еще двум правоохранителям, а именно временно исполняющему обязанности начальника и старшему следователю одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Николаевской области, в истязании по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины). Об этом ForUm’у сообщли в пресс-службе бюро.

По данным следствия, 21 апреля 2020 в рамках уголовного производства по факту похищения электроэнергии для майнинга криптовалюты через оборудование «Asic Bitmain Antminer» правоохранители провели обыски у гражданина, который по версии следствия был причастен к преступлению и администрировал указанное оборудование.

В тот же день подозреваемые заставили гражданина пройти в отделение полиции и по очереди заводили его в служебные кабинеты, где путем нанесения ударов руками и ногами по различным частям тела причинили потерпевшему сильную физическую боль и физические и моральные страдания.

Напомним, 27-28 мая 2020 следователи ГБР сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины), 4 правоохранителям, а именно:

начальнику отделения одного из отделов полиции ГУ Нацполиции в Николаевской области;

оперуполномоченному;

начальнику сектора криминальной полиции;

курсанту Национальной академии внутренних дел, который был направлен в данный отдел полиции для обеспечения общественной безопасности и порядка, направленной на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

8 октября 2020 указанным 4 правоохранителям было вручено извещение об изменении ранее сообщенного подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК Украины - пытки по предварительному сговору группой лиц.

Также всем 6 подозреваемым вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения их от занимаемых должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.