Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предусматривается закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.

О регистрации соответствующего законопроекта №4201 «Об исчислении времени в Украине» он сообщил в Facebook.

«Доказано: ежегодный переход на летнее время и возвращение на поясное негативно влияет на здоровье людей: ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических болезней», - написал Стефанчук.

По его словам, принятие закона обеспечит стабильный естественный цикл жизнедеятельности человека, будет способствовать улучшению состояния здоровья и повышению работоспособности населения

«Кроме того, проект закона направлен на противодействие агрессии со стороны Российской Федерации. Как известно, на временно оккупированных территориях Украины противоправно установленное время государства-агрессора - Российской Федерации. Закрепление на всей территории Украины единого киевского времени позволит укрепить наши оборонные позиции и будет способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий», - считает Стефанчук.

Кроме этого, законопроект будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины. Ведь 84% процентов жителей стран ЕС отдали голоса за отмену перехода на летнее и зимнее время, что было поддержано Европейским парламентом.

Согласно ст.5 законопроекта, исчисление времени на территории Украины осуществляется в соответствии с киевским временем, единым для всей территории страны, а сезонный переход времени на территории Украины не осуществляется.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины №509 от 13 мая 1996 года, ежегодно в последнее воскресенье октября в 4:00 часы переводятся на один час назад.

При этом ежегодно в последнее воскресенье марта в 3:00 часы переводятся на «летнее время» на один час вперед.

В настоящее время стрелки часов переводятся более чем в 70 странах.

В августе 2018 года Еврокомиссия выступила с рекомендацией отказаться от сезонного изменения времени в 2019 году, чтобы государства-члены могли решить, отказаться ли от этого механизма. Такие рекомендации приняты по результатам массового опроса среди граждан стран ЕС, по итогам которого 80% поддержали отказ от зимнего времени.

В марте 2019 г. Европейский парламент поддержал прекращение изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Страны ЕС, которые решат постоянным образом сохранить летнее время, должны будут последний раз перевести свои часы в последнее воскресенье марта 2021 года. А те, кто предпочтет сохранить стандартное (зимнее) время, смогут произвести последнее изменение времени в последнее воскресенье октября 2021 года. Предложение Европарламента должен обсудить Совет ЕС для выработки окончательного решения.

В северном полушарии переход на летнее/зимнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике, а также на Кубе, в Иране, Сирии, Иордании, Ливане и Израиле. В южном полушарии стрелки переводят в Австралии, Новой Зеландии, Чили, ряде штатов Бразилии и в Парагвае.

Отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран. В Европе на «зимнее время» не переходят Исландия, РФ и Беларусь.