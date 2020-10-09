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Служба безопасности Украины разоблачила организованную группировку, которая пыталась сформировать в Прилуках псевдогосударственное образование для расшатывания общественно-политической ситуации в регионе, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, участники группы, в которую входило 9 местных жителей, пытались создать в городе так называемый «альтернативный» орган местного самоуправления. Для «легализации» незаконной структуры фигуранты разработали поддельные документы, в том числе устав «райсовета».

Организаторы группы создали собственную страницу в одной из социальных сетей, где размещали информацию с призывами граждан присоединяться к псевдогосударственному образованию. Также агитаторы планировали «расформировать» местные органы государственной власти и местного самоуправления на территории города. Для этого они распространили информацию о создании так называемой «ликвидационной комиссии».

Во время обысков в помещениях и подсобных помещениях фигурантов правоохранители обнаружили оргтехнику, поддельные уставные документы, бланки, удостоверения, печати, штампы и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность.

В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления других лиц, причастных к деятельности группировки.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Разоблачение и блокировка незаконных действий проводилось под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры.
ForUm

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