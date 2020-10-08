Президент США Дональд Трамп назвал свое заражение коронавирусом «божьим благословением». Об этом он сказал по возвращении в Овальный кабинет несмотря на предостережение, что ему все еще нужно придерживаться самоизоляции. Ведь вирус продолжает распространяться среди работников Белого дома.



Как пишет The Guardian на своей странице в Twitter Трамп разместил видео, в котором он рассказывает, что експериментальни коктейль антител от Regeneron Pharmaceuticals сыграл ключевую роль в его быстром выздоровлении. Также американский президент подчеркнул, что это была его идея принять препарат, который сейчас редко используют за пределами клинических испытаний, сообщает УНИАН.

«Я чувствую себя прекрасно. Я чувствую себя идеально. Думаю, это было Божье благословение, что я подхватил вирус. Я заразился, а потом услышал об этом лекарстве. Я сказал: давайте я его приму. Это было мое предложение», - сказал Трамп.

Он также пообещал раздать американцам препарат бесплатно, называя его «лекарством». Но правда в том, что пока утвержденных лекарств от COVID-19 нет.

Через несколько часов после появления видео компания Regeneron подала заявку в Управление по продовольствию и медикаментам США на одобрение препарата. Акции компании выросли в цене на 3,73%. The Guardian отмечает, что у Трампа есть тесные связи с исполнительным директором компании Regeneron Леонардом Шлейфером. Последний имеет членство в гольф-клубе президента США. Также Трамп владеет акциями Regeneron, о чем свидетельствует его декларация за 2017 год. Однако, о них нет упоминаний в последней декларации президента.

Напомним, в ночь 2 октября Дональд Трамп заявил, что вместе с первой леди получил положительные тесты на COVID-19 после того, как коронавирус обнаружили у его ближайшей помощницы Хоуп Хикс. Через 15 часов глава Белого дома был доставлен вертолетом в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида.

На брифингах в субботу и воскресенье врачи сообщили, что у Трампа, кроме кашля, температуры и усталости, несколько раз резко падал уровень кислорода в крови, однако его состояние было стабилизировано.

Известно, что американский лидер получал коктейль из поликлональных антител производства Regeneron, а также дексаметазон, мощный стероид, который применяют при лечении тяжелых форм заболевания.

5 октября Трамп заявил, что выписывается из госпиталя, и подчеркнул для своих сторонников, что COVID-19 - не такая уж и страшная болезнь.