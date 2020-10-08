По иску Киевской городской прокуратуры Окружной административный суд города обязал застройщика снести незаконную многоэтажку по ул. Августина Волошина в Соломенском районе Киева, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Установлено, что земельный участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей).
Вместе с тем, в нарушение требований градостроительного законодательства застройщиком осуществлено строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей.
В связи с этим, столичной прокуратурой предъявлен иск в окружной административный суд города Киева с требованием обязать застройщика за свой счет осуществить снос самовольно построенного объекта недвижимого имущества.
По результатам рассмотрения дела суд согласился с доводами прокурора и иск удовлетворил.
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