1 февраля 2022 года НАБУ и САП разоблачили представителя одного из столичных застройщиков на предложеним и предоставлении неправомерной выгоды главе Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ) за получение сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Следствие установило, что задержанный предложил главе ГИАГ около 120 тыс. дол. США за то, чтобы Инспекция незаконно выдала сертификат о принятии в эксплуатацию многоэтажки в Киеве, несмотря на нарушения.

Лицо разоблачили при предоставлении 120 тыс. дол. США и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об извещении ему о подозрении.

Досудебное расследование приведенных фактов детективы НАБУ было начато в декабре 2021 года по заявлению главы ГИАГ.