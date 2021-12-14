Департамент градостроительства и архитектуры КГГА 2 декабря выдал ООО «Книжный рынок» градостроительные условия и ограничения для строительства торгово-развлекательного комплекса с паркингом по адресу: просп. Степана Бандеры, 10б, ул. Вербовая, 17 в Оболонском районе Киева. Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, сообщают Наші гроші.

Предельно допустимая высота комплекса определена на уровне 45 м (ориентировочно 15 этажей). Окончательно высота будет определена проектной документацией. В случае строительства свыше 45 м необходимо будет получить согласование Госавиаслужбы и Минобороны.

Строительство запланировано на двух участках общей площадью 4,46 га, а именно: 3,55 га и 0,91 га по просп. С. Бандеры, 10 (книжный рынок «Петровка»).

ООО «Книжный рынок» получило их в аренду в 2007 году на 5 лет для строительства эксплуатации и обслуживания многофункционального торгово-развлекательного комплекса и паркинга с поэтапным сносом зданий и сооружений рынков и благоустройством прилегающих территорий. В 2012 году договор был возобновлен еще на 15 лет.

Эти участки частично находятся в пределах исторического ареала (согласно действующему Генплану г. Киева, приказу МКИП Украины от 02.08.2021 № 599). Следовательно, застройщик должен будет разрабатывать проектную документацию с учетом положений закона «Об охране культурного наследия», и в случае необходимости получить согласование и разрешение на выполнение строительных работ в Минкультуры.

Земельные участки находятся в санитарно-защитной зоне учреждений коммунального хозяйства и частично в санитарно-защитной зоне сооружений внешнего транспорта. А также частично попадают в охранную зону инженерных сетей и сооружений.

Напомним, застройка указанных 4,46 га предусмотрена подробным планом территории, утвержденного 14 июля 2016 года.

В ДПТ отмечено, что состоится реконструкция рыночного комплекса под Торгово-развлекательный центр «Petrovka-MALL». По данным МУО, на сегодняшний день на участках расположен комплекс зданий общей площадью 8593 кв м.

Отметим, что в ДПТ в таблице 3.2 по перспективной структуре мест приложения труда этажность будущего ТРЦ указана – 6 этажей.

В этой же таблице площадь помещений ТРЦ равна 217 тыс. кв. м. Вместе с тем, издание «Новое время» 16 ноября этого года сообщило, что застройщик начинает проектирование на указанных двух участках нового 3-этажного ТРЦ общей площадью 350 тыс. кв.

С лета 2020 г. владельцем ООО «Книжный рынок» является шведская компания «Стадсис АБ» известного крупного девелопера Вагифа Алиева. По данным «Нового времени», Алиев выкупил фирму у структур брата экс-вице-премьера Дмитрия Табачника - Михаила Табачника, которые планировали строить «Petrovka-MALL».