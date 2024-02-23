Индонезийский остров Бали очень популярный для инвестиций и на это есть свои причины. По словам управляющего партнера Sunny Development Group Галицкой Виктории Викторовны, главной из них является высокая доходность инвестиций.

Реальная доходность, которую гарантирует компания по управлению недвижимости на острове Бали, это цифра от 6% и выше. Компания Виктории Галицкой Sunny Development Group гарантирует 12%.

Реальная доходность, по словам Галицкой, зависит от локации, от качества жилья, от уровня обслуживания которое предоставляет управляющая компания, а также от опыта менеджеров управляющей компании. Так, по итогам 2023 года инвестора компании Галицкой Sunny Development Group получили прибыль в размере 18%.

Виктория Галицкая: пять важных советов, при инвестиции в недвижимость на Бали

Еще одна причина инвестировать в доходную недвижимость острова, названа девелопером Викторией Галицкой как основная, - климатические особенности Бали это круглый сезон и 90% туристической загрузки топовых локаций.

Также, по словам Виктории Галицкой, Бали готов принимать любые инвестиции со всего мира без запроса о том, где вы взяли свои деньги. Такой подход упраздняет ряд долгих и малоприятных для инвестора процедур, и делает инвестиции в недвижимость Бали особенно привлекательными.

Виктория Галицкая: пять важных советов, при инвестиции в недвижимость на Бали

Вместе с тем, при инвестировании в недвижимость острова Бали очень много нюансов. Как пример Галицкая Виктория приводит ошибку неопытных застройщиков, при которой могут снести вашу недвижимость. Эта ошибка называется “грин зона”. Помимо районов на Бали есть еще зоны земли для того или иного типа строительства. Самая “опасная” из них это “грин зона”, которая защищена государством и на ней строить категорически запрещено. При этом инвестор может даже не подозревать что покупает землю в “грин зоне”.

“Представьте в какие потери это может вылиться. Для того чтобы не потерять ваши деньги, не пытайтесь разобраться самостоятельно, а доверьтесь профессионалам которые уже работают на этом рынке и показали результат” - советует Виктория Галицкая.

Также, по словам Галицкой, на острове Бали очень много рисовых полей которые не предназначены для строительства недвижимости. “Если вы видите какое-то объявление что супер дешево стоит вилла, или супер дешево стоит земля, знайте там не все в порядке с документами. И документы обязательно нужно проверять” - предупреждает Виктория Галицкая.

Виктория Галицкая: пять важных советов, при инвестиции в недвижимость на Бали

Еще одна распространенная ошибка начинающих застройщиков на Бали по словам Галицкой, когда берутся на аутсорсинге дизайнеры и архитекторы, которые рисуют сверхъестественные проекты, которые невозможно реализовать на Бали. Причины могут быть разные: отсутствие материалов, отсутствие рабочей силы, которая сможет реализовать этот проект. Так что совет от Виктории Галицкой - не доверяйте картинке, будьте бдительны в этом вопросе.

Еще один совет от девелопера с 12-ти летним стажем Виктории Галицкой: при инвестиции в недвижимость острова Бали, выбирайте исключительно локации, которые находятся в пешей доступности к океану. Такие локации будут работать всегда, невзирая на обстановку в мире. В любой кризис эти локации остаются рабочими. Если вы хотите получить 90% загрузки в год - такая загрузка только в локаций в пешей доступности к океану.

Справка: Виктория Викторовна Галицкая — бизнесвумен, основатель международной группы компаний, куда входят мебельная фабрика, строительная и управляющая компании SUNNY DEVELOPMENT GROUP. Площадь застроенных проектов более 1 000 000 м2.