Пятница в Украине будет способствовать спокойному выезда за город на дачи, пикники и охота на грибы.

В пятницу, 9 октября, воздух в Украине будет влажным, но без существенных дождей, разве днем ​​немного небольшие пройдет на Житомирщине и в отдельных районах Киевщины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сухая погода удержится в восточной части Украины - восточный антициклон блокирует западные влажные воздушные потоки.

Температура воздуха продолжает дарить комфорт - 9-го октября днем ​​ожидается в большинстве областей Украины + 18 + 23 градуса, на юге + 20 + 25 градусов.

В западных областях будет свежее, + 14 + 17 градусов, но прохладу будет компенсировать солнце.

Ветер стихнет, и его юго-восточные залеты будут небольшими, максимум умеренными.

В Киеве в пятницу предполагается теплая погода с максимальной температурой воздуха до +20 градусов, возможны дымка или туман.

Выходные также обещают теплую погоду и отсутствие дождей.