Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения санитарных норм на концерте Ирины Билык в Харькове, сообщила пресс-служба облполиции.

Так, в нарушение норм, установленных с целью предотвращения распространения инфекционных болезней, 5 октября во Дворце студентов по улице Пушкинской состоялся внеплановый концерт народной артистки Украины. По словам организаторов концерта, мероприятие посетили 487 зрителей. Все заходили в помещение в масках, на входе у зрителей замеряли температуру.

Сведения о событиях внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 17 до 51000 гривен или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

В настоящее время проводятся следственные действия.

По данным УП, речь идет о певице Ирине Билык.

Как сообщал ForUm, следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина в Новобаварском районе Харькова. Там, несмотря на действующий карантин, на стадионе на Профсоюзном бульваре состоялся концерт Оли Поляковой, который посетили около 2 тысяч человек.