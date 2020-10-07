В ближайший час, с удержанием ночью и утром 8 октября, в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом предупредил Украинский Гидрометцентр.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
снизить скорость движения;
при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
избегать резких маневров на дороге.
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