В ближайший час, с удержанием ночью и утром 8 октября, в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Об этом предупредил Украинский Гидрометцентр.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.