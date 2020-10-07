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Контрразведчики Службы безопасности Украины совместно со следователями Нацполиции разоблачили должностных лиц оборонного завода на Житомирщине на злоупотреблениях с государственными средствами, что привело к некачественному ремонту бронированной техники для украинских Вооруженных сил.

По данным пресс-центра СБУ, материалы для ремонта боевых машин в рамках выполнения Государственного оборонного заказа МО Украины были закуплены у частного предприятия из Киева. При этом, вопреки действующему законодательству, надлежащего государственного сертификата качества товара не было предоставлено.

По результатам химического исследования установлено, что приобретенная продукция не соответствует предусмотренным госстандартом требованиям, напрямую влияет на качество сварки бронированных частей корпуса техники.

По оценкам профильных специалистов, это представляет угрозу жизни и здоровью экипажа боевой машины.

Во время следственных действий на госпредприятии и по месту регистрации фирмы-поставщика в Киеве правоохранители изъяли некачественный продукт для сварки, соответствующую техническую документацию, результаты химических анализов и другие материалы, которые могут быть доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Для недопущения дальнейшего нанесения вреда обороноспособности Украины, использование некачественного сварочного материала на предприятии приостановлено.

Операция проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры Житомирского гарнизона.
ForUm

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