Высший антикоррупционный суд с участием прокуроров САП объявил обвинительный приговор судье Хозяйственного суда Одесской области, обвиняемого в вымогательстве и получении 570 тыс. гривен неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба Специализированный антикоррупционной прокуратуры.

В 2014 году указанного судья был разоблачен на вымогательстве и получении 570 тыс. гривен от директора частного предприятия за удовлетворение исковых требований в хозяйственном деле, которое находилась у него на рассмотрении.

Деньги он получил в три этапа, дважды - непосредственно в служебном кабинете.

Коллегия судей, рассмотрев материалы уголовного производства, заслушав свидетелей и исследовав доказательства по делу, признала судью виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 368 УК Украины (в редакции на момент совершения преступления).

Приговором суда судья Хозяйственного суда приговорен к 9 годам лишения свободы с полной конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Приговор вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если не будут внесены апелляционной жалобы.

САП не называет имя судьи, по данным УП, речь идет о Павле Меденцеве.

30 июня 2015 Верховная Рада дала разрешение на задержание и арест судьи хозяйственного суда Одесской области Меденцева.