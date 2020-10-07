По данным Госказначейства, по состоянию на 1 октября на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 6,7 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, 3,39 млрд грн потрачено из государственного бюджета и 3,36 млрд грн – из местных бюджетов. За сентябрь потрачено 1,4 млрд грн.

Также Минфин обнародовал инфографику, на которой приведена структура кассовых расходов на закупки товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19.