Коек для лечения больных COVID-19 в больницах Одессы хватает, Минздрав вводит дополнительные койки, в зависимости от ситуации в каждом регионе. Как передает Укринформ, об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

«Сейчас многие распространяют информацию, что нет коек в больницах под лечение больных COVID-19. Это неправда, у нас есть больницы, у нас есть медицинские работники, оказывающие эту медицинскую помощь... Последняя информация была, что у нас в Одессе полностью закончились койки, это полная неправда... У нас есть койки в больницах города Одессы, мы вводим дополнительные койки в больницах, которые местная власть дает на расширение. Конечно, поскольку система (оказания медицинской помощи - ред.) большая, в тех или иных случаях возникают какие-то трудности. Но мы решаем это сразу по мере того, как они возникают. Но медицинская помощь тем людям, которым она необходима, оказывается в полном объеме», - заверил Степанов.

Он напомнил, что в тарифе на лечение больных COVID-19, который получают больницы, заключившие по соответствующему пакету соглашение с НСЗУ, учтено 300% зарплаты медработникам, которые заняты в лечебном процессе COVID-19, а также лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые при лечении коронавирусной болезни. Так, например, за лечение тяжелого случая COVID-19 государство платит от 45 тысяч грн.

Напомним, по состоянию на 9:00 7 октября в Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.