По состоянию на утро 7 октября во всем мире подтвердились 35 млн 731 494 тыс. случаев заражения коронавирусом. 1 млн 048 714 тыс. случаев оказались смертельными.



Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета Джона Хопкинса, сообщает УНИАН.

В частности, больше всего случаев заболевания зафиксировано в США - 7 млн 499 134 тыс. На втором месте Индия – 6 млн 685 082 тыс., на третьем – Бразилия – 4 млн 969 141 тыс; четвертое место – у России (1 млн 231 277тис. ), пятое - у Колумбии (869 808 тыс.). Украина заняла 25 место в мире по количеству выявленных случаев - между Израилем и Канадой.

В то же время 24 млн 893 719 тыс. пациентов по всему миру смогли излечиться от коронавируса.

Напомним, по состоянию на 9:00 7 октября в Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.