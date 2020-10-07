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По состоянию на 7:00 7 октября в Луганской области ликвидированы 9 из 10 основных очагов пожаров лесных массивов, камыша и сухой растительности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Продолжается тушение одного очага вблизи населенных пунктов Смоляниново, Боровеньки, Пурдовка и Гавриловка. Общая площадь - 4 тыс. 640 га. Ликвидировано - 4 тыс. 490 га, остается - 150 га (локализован).

По предварительным оценкам ориентировочная общая площадь пройденная огнем составляет более 20 тыс. га.

Для тушения привлечены 1 тыс. 154 человека и 294 единицы техники, из них от ГосЧС 387 человек личного состава и 102 единицы техники.

Напомним, 30 сентября в Луганской области возникло возгорание сухой травы и лесной подстилки вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района.

По фактам пожаров на Луганщине полиция открыла семь уголовных производств

В ходе ликвидации пожаров обнаружены тела 11 человек.

 
ForUm

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