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Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что вакцина от коронавируса может быть готова до конца текущего года.

Такой прогноз дал председатель ВОЗ Тедрос Гебреесус во время встречи Исполнительного совета Организации, передает Радио Свобода.

«Нам нужна вакцина, и есть надежда, что к концу этого года у нас может быть вакцина. Есть надежда», – сказал Гебреєсус.

До конца 2021 года ВОЗ планирует произвести 2 миллиарда доз вакцин против коронавируса. Официально к инициативе COVAX присоединились 67 стран с высоким уровнем дохода и 92 страны с низким уровнем доходов.


 
ForUm

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