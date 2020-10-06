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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не видит оснований для разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

Об этом он заявил в интервью BBC News Україна заявил.

«Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией, но я вижу основания, и вы знаете, что это официальная позиция Украины, свернуть официальные контакты, оставив окно коммуникации в МИД», - отметил министр.

Напомним, Кулеба заявил, что Украина планирует присоединиться к санкциям Европейского Союза против Беларуси.
ForUm

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