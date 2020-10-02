Украина планирует присоединиться к санкциям Европейского Союза против Беларуси. Об этом в интервью BBC News Україна сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я хочу посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке. Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь речь идет уже о вопросах последовательности политики», - отметил он.

По словам главы МИД, Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. «Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации», - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что цена такой солидарности для Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, ведь Украина не находится под «зонтиком защиты» этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

В то же время глава МИД отмечает, что Украина планирует присоединиться именно к персональным санкциям в отношении определенных представителей белорусского руководства. Вводить какие-то экономические санкции, ограничивать торговлю Киев не планирует.

«Что касается экономического взаимодействия - мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже - мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-то ограничений на торговлю», - сообщил Кулеба.

По его словам, белорусско-украинская торговля взаимовыгодная, поэтому введение торговых санкций Украиной или Беларусью - в ответ - не будет разумным шагом.

Эта позиция может измениться в случае, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями.

«Вот тогда нужно садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски, ведь у нас высокое взаимодействие и в военно-торговом секторе», - объяснил министр.

Также Украина не будет уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске.

«Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией» - отметил министр.

Напомним, 2 октября в Официальном журнале ЕС в пятницу опубликовали список из 40 белорусских чиновников, против которых Евросоюз вводит санкции за нечестные выборы и репрессии против мирных протестующих.

Беларусь принимает свой санкционный список в ответ на визовые санкции Евросоюза, заявила пресс-служба МИД страны.