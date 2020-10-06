Главный инфекционист США, директор Национального института аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи заявил, что состояние здоровья больного COVID-19 президента Дональда Трампа еще может измениться, а его выписка из госпиталя может оказаться преждевременной.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.

Доктор Энтони Фаучи предупреждает, что пациенты с коронавирусом должны быть готовы к «переменам» в своем состоянии.

«Не секрет, что если вы посмотрите на клиническое течение болезни, иногда может быть обратный процесс, когда болеют от пяти до восьми дней», - сказал Фаучи.

«Вряд ли это произойдет. Но нужно быть готовыми к этому. Он это знает, его врачи это знают. И поэтому они будут следить за этим», - добавил Фаучи.

Напомним, в ночь на пятницу Дональд Трамп заявил, что вместе с первой леди получил положительные тесты на COVID-19 после того, как коронавирус обнаружили у его ближайшей помощницы Хоуп Хикс. Через 15 часов глава Белого дома был доставлен вертолетом в Национальный военный медицинский центр имени Уолтера Рида.

На брифингах в субботу и воскресенье врачи сообщили, что у Трампа, кроме кашля, температуры и усталости, несколько раз резко падал уровень кислорода в крови, однако его состояние было стабилизировано.

Известно, что американский лидер получал коктейль из поликлональных антител производства Regeneron, а также дексаметазон, мощный стероид, который применяют при лечении тяжелых форм заболевания.

В понедельник Трамп заявил, что выписывается из госпиталя, и подчеркнул для своих сторонников, что COVID-19 - не такая уж и страшная болезнь.