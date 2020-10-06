На дне Мирового океана может находиться в 30 раз больше пластика, чем на поверхности, однако на суше все равно больше мусора, чем в мировых водах.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

По оценкам государственного научного агентства Австралии, на дне Мирового океана находится не менее 14 миллионов тонн пластиковых отходов шириной менее 5 мм.

Для этого ученые проанализировали элементы из разных участков дна недалеко от Большого Австралийского залива. В рамках проекта, исследователи обнаружили микропластик в очень отдаленных и глубоких местах, что может свидетельствовать о широком распространении мусора.

В мае 2019 года Совет Евросоюза одобрил директиву, которая предусматривает запрет в ЕС некоторых одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.