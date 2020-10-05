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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает безответственным проводить концерты во время карантина, пренебрегая элементарными правилами безопасности.

Такое мнение он высказал в Telegram, комментируя скандальный концерт Оли Поляковой в Харькове ко Дню учителя.

«Тысячи людей, масок – единицы, о социальной дистанции вообще промолчу. Безответственно, как со стороны организаторов и местных властей, так и зрителей. При этом каждый из них знает, к чему привело празднование дня города в Харькове. Каждый день – новые антирекорды», - написал министр.

Как сообщал ForUm, следователи открыли уголовное производство по факту нарушения требований карантина в Новобаварском районе Харькова. Там, несмотря на действующий карантин, на стадионе по Профсоюзном бульваре состоялся концерт Оли Поляковой, который посетили около 2 тысяч человек.

Сама певица связывает открытие дела с выборами.
ForUm

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