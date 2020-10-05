В Украине общий объем займов по программе доступных кредитов для малого и среднего бизнеса «5−7−9» уже превысил 9 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Последний месяц четко продемонстрировал, что программа доступных кредитов для МСБ «5-7-9» преуспела. Общий объем займов уже превысил 9 млрд грн», - написал он.

По словам премьера, программой воспользовались почти 4000 бизнесов.