Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила дело против президента самопровозглашенного государства Нагорный Карабах.

Заявления Генерального прокурора Азербайджана распространило информационное агентство Report.az.

«Согласно предварительному расследованию по указанному факту, было собрано достаточно доказательств действий „президента т.н. НКР“ Араика Арутюняна, направленные на умышленное убийство мирного населения, создание паники среди людей, что является непосредственным нарушением требований Женевской конвенции», — сказано в нем.

Против Араика Арутюняна возбуждено дело по признакам ряда статей. В частности: планирование, подготовка, начало или ведение агрессивной войны, нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженного конфликта, умышленное убийство, умышленное уничтожение имущества, терроризм, создание преступного сообщества, создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований.

Генпрокурор заявил, что на данный момент принимаются меры по привлечению причастных к войне на стороне Нагорного Карабаха людей к ответственности.

Напомним, Азербайджан показал видео наступление в Карабахе.