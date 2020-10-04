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Большие группы жителей Мельбурна и других городов австралийского штата Виктория заполнили пляжи и парки в выходные дни, вопреки карантинному запрету, введенному властями. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщил телеканал Al Jazeera.

В минувшие выходные власти штата ослабили правила изоляции, разрешив собираться на улице не более пяти человек. Многие игнорировали эти правила в субботу.

Переполненные парки и пляжи вынудили губернатора штата Дэниела Эндрюса обратиться к жителям с призывом держаться курса, взятого из-за крупного всплеска заболеваемости коронавирусом. Эндрюс призвал жителей Виктории сохранять физическое дистанцирование.

«Да, солнечно и люди любят ходить на пляж в солнечную погоду, но сейчас глобальная эпидемия. Давайте никто из нас не будет делать ничего, что могло бы подорвать очень положительные цифры. Как только они станут низкими - мы сможем удерживать их на низком уровне и снова открыться, если прямо сейчас не сделаем ничего глупого или эгоистичного», - заявил губернатор.

Напомним, число умерших от коронавируса превысило один миллион.
ForUm

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